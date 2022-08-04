القبض على متهم مطلوب للانتربول شرقي بغداد

وقالة الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " سيطرة الشعب التابعة الى قيادة شرطة بغداد تمكنت من القبض على متهم مطلوب للشرطة العربية والدولية ( الانتربول) حسب قاعدة بيانات المطلوبين".

واضافت انه "تم تسليمه لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

