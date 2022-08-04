انت الان تتابع خبر مجلس الامن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن ترحيبه بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، مشيرا إلى أنها توفر أرضية صلبة لبدء مفاوضات معمقة وشاملة.
وقال المجلس في بيان، نشرته بعثة إيرلندا لدى الأمم المتحدة، إن "أعضاء المجلس يرحبون بانحسار العنف والخسائر في صفوف المدنيين باليمن في ظل الهدنة".
وأضاف "على اليمنيين التوصل إلى تسوية واختيار السلم بدلا عن العنف".
وعبر المجلس عن قلقه من "عدم تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بفتح الطرق في تعز، وقال إن فتح طرق تعز يخفف الأزمة الإنسانية الكبيرة عن ثالث أكبر المدن اليمنية".
يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 اب 2022 وحتى 2 تشرين الاول 2022".
وأضاف "على اليمنيين التوصل إلى تسوية واختيار السلم بدلا عن العنف".
وعبر المجلس عن قلقه من "عدم تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بفتح الطرق في تعز، وقال إن فتح طرق تعز يخفف الأزمة الإنسانية الكبيرة عن ثالث أكبر المدن اليمنية".
وطالب مجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي "بالتحلي بالمرونة وفتح الطرق الرئيسية على الفور".
كذلك طالب الفرقاء اليمنيين "بإيلاء احتياجات اليمنيين أولوية".
يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 اب 2022 وحتى 2 تشرين الاول 2022".