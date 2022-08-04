شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة أحداث الكابيتول في مجلس النواب تطلب محامي أليكس جونز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتصلت لجنة مجلس النواب في 6 كانون الثاني (يناير) بمحامي عائلة تقاضي أليكس جونز بتهمة التشهير في محاولة للحصول على الرسائل النصية لمنظري المؤامرة اليمينية المتطرفة، والتي تم تسريبها عن غير قصد إلى المدعين.



في محكمة في تكساس يوم الخميس، مارك بانكستون، محامي والدي جيسي لويس، صبي يبلغ من العمر ست سنوات كان من بين 20 طفلًا وستة بالغين قتلوا في حادث إطلاق النار على مدرسة ساندي هوك عام 2012، والذي قال جونز كذبًا إنه خدعة، قال إن لجنة 6 يناير / كانون الثاني طلبت منه الرسائل.

ولم يذكر بانكستون ما إذا كان الطلب المقدم من كل من اللجنة وسلطة إنفاذ القانون الفيدرالية جاء في شكل مذكرة إحضار، كما أفادت وسائل الإعلام أنها ستفعل. قال إنه ينوي التعاون مع الطلب ما لم تأمره المحكمة بخلاف ذلك ولم يكن متأكدًا مما إذا كان سيغطي فترة زمنية تهتم بها اللجنة.



جاء هذا الإعلان بعد يوم من كشف بانكستون لجونز، أثناء تواجده في منصة الشهود، أن فريقه القانوني "أخطأ" وقدم "كل رسالة نصية" كتبها جونز في العامين الماضيين.

تضمنت تلك الرسائل نصوصًا تتعارض مع الادعاءات التي تم تقديمها تحت القسم بأن جونز ليس لديه أي شيء على هاتفه فيما يتعلق بإطلاق النار على ساندي هوك.

قال بانكستون إنه نبه محامي جونز إلى الخطأ الواضح لكنهم لم يتخذوا أي خطوات لإبقاء الاتصالات خارج المحكمة من خلال تصنيفها على أنها ذات امتيازات.

علاقة أحداث الكابيتول باتصالات ترامب وجونز

مثل العديد من الملايين الذين يتابعون عرضه التآمري Infowars، كان جونز مؤيدًا بارزًا لرئاسة دونالد ترامب.

تحاول لجنة 6 يناير فهم الاتصالات التي أجراها فريق ترامب مع جونز وشخصيات يمينية متطرفة أخرى قبل أن يهاجم أنصار ترامب بما في ذلك الجماعات المتطرفة مبنى الكابيتول الأمريكي قبل أقل من عامين.

طلب محامي جونز، أندينو رينال، محاكمة خاطئة يوم الخميس، بشأن التسريب العرضي المزعوم. جادل المحامي بأنه يخشى أن يتم عرض تسريب الرسائل النصية في المحكمة لمجرد خلق المزيد من التغطية الصحفية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس لأول مرة.

وأمام القاضي رفضت مايا جويرا جامبل من مقاطعة ترافيس الدعوى، وقال بانكستون إن لجنة 6 يناير طلبت منه نصوص جونز والسجلات ذات الصلة.