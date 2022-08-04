شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين "ابدئى مشروعك" وتكريم أبطال رفع الأثقال.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية من محافظة القاهرة، حيث دشنت أمانة المرأة بالمحافظة، مبادرة تحت عنوان "ابدئى مشروعك" في جميع أقسام المحافظة، بهدف تعليم الفتيات فنون التفصيل وغيرها من الحرف اليدوية بدء من مراحل الهواية لتصل للاحتراف وتحويل الهواية الي عمل من خلال تعليم السيدات والفتيات الحرف اليدوية لتمكين المرأة أقتصادياً، وفي نفس السياق، نظمت أمانة قسم حلوان، العديد من الدورات في مجال التفصيل وتعليم الكروشية والتريكو والمشغلات اليدوية والمكرمية والتطويز والرسم علي الزجاج وإعادة التدوير بهدف تعليم المرأة والفتيات هذه الفنون لتستطيع البدء في مشروعها الذي يندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وفي محافظة الجيزةكرمت أمانة الحزب بالمحافظة، 40 كيانًا طبيًا ينفذ مشروع الرعاية الصحية الذي أطلقته أمانة الحزب بنسب خصم تصل إلى 50% لأعضاء الحزب، وفي غضون ذلك واصلت أمانة الحزب بإمبابة من خلال أمانة المرأة تنفيذ فصول محو الأمية دعمًا لمبادرة "أنتِ عظيمة"، وعقدت أمانات الحزب بأطفيح والحوامدية والعجوزة اجتماعات موسعة مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب لتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما نفذت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة دورات تدريبية مكثفة لتأهيل كوادر الحزب بالمحافظة على مهارات الاتصال والإدارة، ونظمت أمانة قسم الهرم ندوة تثقيفية تحت عنوان "إعرف حزبك"، وفي مراكز كرداسة والبدرشين وقسم العجوزة وقسم الجيزة، واصلت أمانات الحزب بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الاستجابة لشكاوي المواطنين والعمل على حلها سريعًا بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في مختلف المجالات.





وفي محافظة الفيومنظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبرى، لتكريم أبطال العالم في رفع الأثقال "من أبناء المحافظة"، الحاصلين على مراكز متقدمة وميداليات بالبطولات الأوليمبية والقارية والدولية، إضافة لتكريم الرموز الرياضية بمختلف اللعبات، بمنحهم شهادات التقدير، والمبالغ المالية، والدروع التذكارية، والملابس الرياضية، برعاية أمانة حزب "مستقبل وطن" بالفيوم وذلك، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، وبحضور المحافظ وأعضاء وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة، وأيضا مشاركة عدد من الرموز الرياضية، وأسر المكرمين، وحشد من المهتمين بالشأن الرياضي، وعدد من ناشئى الفيوم في رفع الأثقال، ومن جانب أخر، أعلنت أمانة مركز إطسا، عن انطلاق منافسات كأس الموهوبين لكرة القدم، وتقام بمشاركة 50 فريق فى المرحلة العمرية من 12:15 سنة من كافة الوحدات المحلية بمركز إطسا، وانطلقت أولى المواجهات مساء أمس بين فريقي أطسا ودفنو على الملعب الخماسي لمركز شباب أطسا.





وفي محافظة الغربيةنظمت أمانة التدريب والتثقيف والوحدة الحزبية لحي الغرابلي، ندوة تثقيفية بعنوان الابتزاز الالكتروني وحروب الجيل الرابع "التفجير من الداخل"، وتحدث المشاركون في الندوة عن عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.





وفي محافظة المنوفيةنظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مجانية، في قرية شطانوف، وضمت القافلة الطبية تخصصات الباطنة والأطفال والسكر والتحاليل الطبية، وقامت القافلة بتقديم الكشف المجانى لعدد 120حالة إضافة لعمل تحاليل سكر لعدد 80 حالة.





وفي محافظة الوادي الجديدنظمت أمانة مركز الداخلة، عيادة طبية مجانية، في تخصص الأنف والإذن والحنجرة، والجراحة والباطنة والأطفال والجلدية والأسنان، لأبناء قرية الجديدة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة، ومستشفي الداخلة العام، حيث قدمت الخدمة لـ99 حالة مرضية من أبناء المركز.





وفي محافظة بورسعيدنظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة تثقيفية عن دور "حزب مستقبل وطن" وتحقيق ورؤية مصر 2030، وتناولت الندوة، عرض تقديمي للمباديء الأساسية لحزب مستقبل وطن ودوره المجتمعي واتساق هذه المباديء مع محاور رؤية مصر 2030 من جودة الحياة، العدالة، الاندماج، الاقتصاد القوى، المعرفة، الابتكار، الاستدامة البيئية، الحوكمة، السلام والأمن، والمكانة الريادية، ومن جانبه، نظمت أمانة قسم العرب، فعالية لتعليم الرسم، وذلك في مقر الحزب بنطاق حي العرب، حيث أن الكورس مجاني ساعتين في الأسبوع.





وفي محافظة دمياطتنظم أمانة مركز الزرقا، مؤتمر كبير لإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "بنكمل بعض" الخاص بدعم ذوى الهمم وأسرهم، بحضور كبار رجال العمل الخدمي والمدني بالمحافظة، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة 12 ظهراً بقاعة قصر الهنا.





وفي محافظة أسوانتنظم أمانة المرأة بمركز إدفو، قافلة طبية مجانية متخصصة للكشف عن أمراض العيون، بالتعاون مع مركز برادة لطب وجراحة العيون ومركز آى كير الطبي للعيون، ويجري الكشف بالمجان للجميع وأسعار رمزية على النظارات الطبية، وتبدأ فعاليات القافلة الطبية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الرابعة مساء حيث سيقوم بتوقيع الكشف نخبة من أطباء جراحة العيون باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.