عجز الميزان التجاري يسجل 11.8 مليار دولار في الربع الثالث من 2021-2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة للبنك المركزي ارتفاع عجز الميزان التجاري في الربع الثالث من العام المالي الماضي 2021-2022 بنسبة 4% مقارنة بقيمة العجز خلال نفس الفترة من عام 2020-2021.

وبحسب حسابات الخليج 365 لبيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات وفقا للبيان الصادر عنه اليوم الخميس، سجل عجز الميزان التجاري 11.825 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل نحو 11.371 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

والميزان التجاري يشمل تعاملات مصر السلعية (بترولية وغير بترولية) مع العالم الخارجي ويعطي مؤشرا لحجم الفجوة بين الصادرات والواردات.

وأوضح المركزي أن إجمالي الصادرات المصرية سجلت 11.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 7.65 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق عليه.

وسجلت حصيلة الصادرات في الربع الثالث فقط بين 5.1 مليار دولار صادرات بترولية، و6.6 مليار دولار صادرات غير بترولية.

وأَضاف أن إجمالي الواردات ارتفع إلى نحو 23.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي مقابل نحو 19 مليار دولار في نفس الربع من عام 2020-2021.

وسجلت الواردات غير البترولية 3.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقارنة 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

فيما ارتفعت قيمة الواردات غير البترولية إلى 20.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 16.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2020-2021.