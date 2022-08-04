اختفى في الشرقية وظهر في القاهرة.. كشف غموض واقعة "الطفل المتغيب" بالزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

تمكن رجال مباحث قسم أول الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية من كشف ملابسات تغيب طفل عن منزل أسرته في دائرة القسم.

وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول الزقازيق من بائع متجول مقيم في بندر منيا القمح، بخروج ابنته وابنها وصديقتها لمكان غير معلوم وعدم العودة للمنزل.

بدأ فريق البحث في عمل التحريات اللازمة حول الواقعة، حتى تمكنوا من تحديد مكان تواجد ابنة المُبلغ بمحطة قطار الزقازيق لممارسة أعمال التسول، وجرى استدعائها وسؤالها.

أقرت ابنة المبلغ أنها تعرفت على إحدى السيدات ولا تعلم باقي بياناتها، في محطة قطار الزقازيق حال ممارستها أعمال التسول، وقامت الأخيرة بمغافلتها وخطف الطفل للاستعانة به فـي أعمال التسول.

واستطاع رجال الأمن تحديد السيدة المتورطة بالواقعة، وتبين أنها مقيمة في دائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية، وأنها متواجدة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة لممارسة أعمال التسول.

وجرى ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقالت خلال التحقيقات إنها تركت الطفل دون رعاية في أحد الحدائق العامة بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة.

بتكثيف جهود البحث وجمع المعلومات تبين عثور سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة على الطفل بالحديقة المشار إليها واصطحبه وسلمه لشقيقته ربة منزل، لرعايته لحين الاستدلال على أهله.

وتمكن رجال الأمن من التوصل إلى الأخيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وبسؤالها أيدت ما سبق وقدمت الطفل وتبين أنه في حالة صحية جيدة وأضافت أنها قامت على رعايته رفقة أطفالها.