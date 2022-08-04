ضبط 6 أطنان أعلاف مجهولة المصدر في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالشرقية من ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات، ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، ما يجعلها ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.

خلال الحملة جرى العثور على الكمية المذكورة بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

وتبين أن المضبوطات كانت معدة لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.