"اطلع قصادي بالنبوت".. حلقة التحطيب تجذب الأهالي في مولد الفرغل بأسيوط - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

نشر موقع الخليج 365 عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من محافظة أسيوط للاحتفالات بمولد "السلطان الفرغل" في أبو تيج.

وشهدت الاحتفالات وجود حلقات التحطيب التي يتباراى فيها الأهالي احتفالات بمولد الفرغل في أبو تيج، وسط تجمع الأهالي الذين التفوا حول المتبارين مكونين حلقة كبيرة لمشاهدة مباريات التحطيب.

واختتمت الطرق الصوفية ومحبي آل البيت، اليوم الخميس، الاحتفال السنوى لمولد العارف بالله الإمام محمد أحمد الفرغل الشهير بـ"سلطان الصعيد" في مدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط.

عمت الفرحة جموع المواطنين ورواد ومحبي سلطان الصعيد وأطلقت السيدات الدعوات والزغاريد ابتهاجًا بزيارة ضريح السلطان بعد غلق دام أكثر من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أقام محبو آل البيت حلقات الذكر والإنشاد.

يذكر أن السلطان الفرغل هو محمد بن أحمد الشهير بـ"السلطان الفرغل"، ولد في القرن التاسع الهجري بقرية بني سميع التابعة لمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، ويقع ضريح ومسجد السلطان الفرغل بوسط مدينة أبوتيج من الناحية الشرقية بالقرب من النيل، وقد توفي السلطان الفرغل سنة 850 هجرية.

وعمل السلطان الفرغل، منذ صباه برعي الغنم والزراعة وعرف بالتقوى والورع، ولقب بسلطان الصعيد ينتهي نسبة إلى آل بيت سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وخالة هو العارف بالله الشيخ على الفيل أحد أولياء الله الصالحين وله ضريح يؤمه الزائرون بقرية بني سميع بمدينة أبوتيج.