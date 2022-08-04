مصادرة ١٣ طن سلع غذائية حجبها مدير مخزن بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
داهمت مأمورية من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مخزنا بدون ترخيص بالجيزة.
أسفرت المأمورية عن ضبط المدير المسؤول عن المخزن وبحيازته ١٣ طن "زيت طعام – ملح طعام – أرز أبيض".
تبين بالفحص أن المشكو في حقه خزن المضبوطات لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.
تم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.