مصادرة ١٣ طن سلع غذائية حجبها مدير مخزن بالجيزة

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تبين بالفحص أن المشكو في حقه خزن المضبوطات لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.

محمد يوسف

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