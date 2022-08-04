الطائفة البهائية ترد على اتهامات إيران لأعضائها بالتجسس لصالح إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

في الأول من أغسطس الحالي أعلن جهاز الأمن في إيران اعتقال عدد من أعضاء الطائفة البهائية بالدولة للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل، الخبر الذي بثته هيئة الإذاعة الإيرانية ووصفت فيه المشتبه بهم التابعين للطائفة البهائية بأنّهم يعملون لصالح منظمة صهيونية، عن طريق جمع المعلومات ونقلها إليها، إضافة إلى محاولة هؤلاء الأشخاص تحويل الأطفال في المدارس ودور الحضانة إلى المذهب البهائي.

الواقعة التي حدثت قبل أيام قليلة، دفعت الطائفة البهائية بإصدار بيان تكشف خلاله الانتهاكات التي يتعرض لها أعضائها في إيران، إضافة إلى تزييف الحقائق وتبرير المداهمات التعسفية الآخيرة التي قامت بها السلطات الإيرانية واعتقال 13 بهائيًا واتهامهم بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني، حسب قولهم.

الرد على الاتهامات

وقال البيان، الذي نزل على الموقع الرسمي للطائفة البهائية باللغة الإنجليزية وتمت ترجمته، "في محاولة لتبرير المداهمات التعسفية الأخيرة للسلطات الإيرانية لمنازل وأعمال 52 بهائيا في مختلف أنحاء إيران واعتقال وسجن 13 بهائيا، أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية يوم الأحد ٣١ يوليو، بيانا قمعيّاً خطيراً يدعو إلى الكراهية ضد الأقلية الدينيّة البهائيّة المُضطهدة، ويروج لتهم باطلة في محاولة لتبرير تلك الانتهاكات الجديدة، ولقد ادعت وزارة الاستخبارات في بيانها الذي جاء بعد أسابيع من الضغط المتصاعد على البهائيين، أن الاعتقالات كانت ضد أعضاء فيما أسمته بـ "الحزب التجسسي البهائيّ" وأن المعتقلين كانوا "ينشرون التعاليم البهائية الاستعمارية، ويتسللون إلى البيئات التعليميّة" بما في ذلك رياض الأطفال، ومن الواضح أنَّ ذكر رياض الأطفال هو ذريعة لاستهداف عدد من البهائيين الذين يعملون في مجال التعليم في رياض الأطفال، بعد أن كانت في وقت سبق قد اخرجت البهائيين من المؤسسات التعليمية ومنعت شبابهم من الالتحاق بالجامعات".

وتابع البيان الذي صدر عن الطائفة البهائية "الجامعة البهائيّة العالميّة بدورها تؤكد على رفضها التام لهذه الادعاءات الكاذبة و المنافية للعقل والمنطق، وتعتبرها جزءا من سلسلة الافتراءات والادعاءات المفبركة التي دأبت السلطات في إيران بالترويج لها، لتبرير هجماتها الطائفية والعنصرية ضد البهائيين، مؤكدين أن ما تقوم به الحكومة الإيرانيّة ممارسة قمعيّة واضحة، ومثال واضح ومخجل لخطاب الكراهية والطائفية الذي تروج له في الداخل والخارج".

تشويه سمعة

هناك أزمة كبيرة قائمة بين السلطات الإيرانية والطائفة البهائية فبخلاف الديانتين اليهودية والمسيحية، لا تعترف إيران بدين البهائية وبالتالي لا يتم ممارسة طقوسه، ولم تكتف السلطات الإيرانية بمنع ممارسة الطقوس فقط، بل تشن حملات مداهمات وهدم مباني واعتقالات بحق أصحاب تلك الطائفة وآخرها حملة الاعتقالات التي طالت عدد من أبناء الطائفة، من بينهم أعضاء سابقين بالهيئة القائمة على إدارة شؤون المجتمع البهائي في إيران، وكان قد سبق حبسهم كسجناء رأي لأكثر من 10 سنوات في المعتقلات الإيرانية.

ديانا علائي، ممثلة الجامعة البهائيّة العالميّة لدى الأمم المتحدة، قال في بيان لها "إننا نشعر باستياء شديد لأن عددا كبيرا من البهائيين، ومن بينهم مهوش ثابت، وفريبا كمال آبادي، وعفيف نعيمي، قد اِعتقلوا مرة أخرى في إيران". وأضافت: "إن ما يثير المزيد من الاستياء هو أن وزارة الاستخبارات تحاول تشويه سمعة هؤلاء الأبرياء على أنهم عملاء لقوى أجنبية ويحاولون تقويض أمن بلدهم. إن بيان الوزارة غير منطقي إطلاقاُ ومتضارب في مضمونه، كما أنَّ إدعاءات الوزارة واهيّة ولا أساس لها من الصحة. فبدلاً من أن تشتغل السلطات الإيرانيّة بمعالجة مشاكلها الداخليّة والتحديات التي تواجهها، تقوم بتوجيه هجماتها ضد الأبرياء، وتحاول جاهدة تأجيج الكراهيّة الدينيّة والطائفية".

وأضافت علائي، "لقد زعمت الحكومة الإيرانيّة لأكثر من ٤٠ عاماً أن البهائيين جواسيس لدول أجنبية، لكنها فشلت طوال هذه السنوات في تقديم أي أدلة موثوقة تثبت ذلك. وقد وصل بهم الحال إلى مرحلة من السقوط الأخلاقي بحيث يهاجمون معلمي رياض الأطفال وبرامج رعاية الأطفال الصباحيّة، معتبرين عمل هؤلاء تهديداً للأمن القوميّ".

وتابعت "إن احتجاز هؤلاء البهائيين يدل على مدى القسوة والعنف التي تمارسها الحكومة الإيرانيّة في حملتها الممنهجة لاضطهاد المجتمع البهائيّ بأكمله، مضيفة أنّ مهوش ثابت، وفريبا كمال آبادي، وعفيف نعيميّ، يعتبرون رموزاً للصمود في إيران، ومعروفين في جميع أنحاء العالم بشجاعتهم كسجناء رأي، ولن يصدّق أحد الادعاءات والأعذار الواهية التي تستخدمها الحكومة الإيرانيّة لتبرير مهاجمة واضطهاد مجتمع مسالم مغلوب على أمره، إن هذه الخطوات والحرب النفسيّة التي يتم تصعيدها، والتي يبدو أنّه لا هوادة فيها، تُمهّد الطريق لمزيد من الاضطهادات ضد البهائيين في الأسابيع والأشهر المقبلة".

مؤسسة أصدقاء إيران

ومن ضمن المعتقلين الذين ألقت إيران القبض عليهم، 3 أشخاص كانوا أعضاء في مؤسسة تُعرف باسم "ياران" أو "أصدقاء إيران"، والتي كانت حتى عام ٢٠٠٨م بمثابة فريق غير رسمي لإدارة شؤون المجتمع البهائي في إيران، وتم إلقاء القبض على جميع أعضائها السبعة في عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، وسُجن كل منهم لمدة عشر سنوات، بالرغم من أنّ أنشطة المجموعة كانت تلبية الاحتياجات المجتمعية الأساسيّة للمجتمع البهائيّ، والذي يعتبر أكبر أقلية دينيّة غير مسلمة في إيران، وكانوا يقومون بذلك بمعرفة وموافقة السلطات الإيرانيّة في ذلك الوقت، ولقد تم حل عضويّة هيئة الياران عند اعتقال القائمين عليها في المرة الأولى، ولم يتم إعادة تفعيلها أو تأسيسها. وبالتالي ووفقًا للبيان الذي صدر عن الطائفة البهائية، فإن التصريحات الصادرة عن وزارة الاستخبارات والتي تنوه إلى أن المعتقلين جزء مما دعته "الأعضاء الأساسيين" في "حزب التجسس" البهائيّ، مغلوطة.

اعتقال وإغلاق أعمال

وتأتي هذه المداهمات والاعتقالات بعد أيام من اعتقال ٢٠ بهائيّا في شيراز، وطهران، ويزد، وبوجنورد، وسجنهم وتفتيش منازلهم وإغلاق أعمالهم، وكان ذلك بعد أقل من شهر من اعتقال، واستدعاء، و سجن ٤٤ بهائي آخر من جميع أنحاء إيران، والحكم على ٢٦ شخصا منهم في مدينة شيراز، بالسجن لمُدد مجموعها ٨٥ عاماً، وبذلك يكون قد تم استهداف أكثر من مائة بهائي في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية.