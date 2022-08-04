شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يوضح موقفه من بيع قائد فريقه فى المريكاتو الصيفي الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت مصادر صحفية إنجليزية أن مسئولي نادي تشيلسي الإنجليزي يرفضون التفريط فى الظهير الأيمن للفريق وقائده سيزار أزبليكويتا، وانتشرت فى الأونة الأخيرة وجود رغبة قوية من نادي برشلونة فى إستقدام اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن الفريق أغلق الباب بشكل نهائي أمام رحيل اللاعب فى الصيف، نظرًا لإحتياج الفريق لخدمات اللاعب فى الموسم الجديد، فى ظل المنافسة القوية التي تشهدها مسابقة البيرميرليج.

وأضافت أن الفريق بصدد التجديد تعاقد اللاعب، الذي ينتهي فى صيف 2023، على أن يكون العقد الجديد لمدة عامين آخرين، ليرتدي اللاعب قميص الفريق حتي صيف 2025.



الأسباب التي دفعت برشلونة للتفكير فى اللاعب

ويري مسئولي النادي الكتالوني أن اللاعب يمتاز بالخبرة الكبيرة، إضافة إلى أنه يقدم الدور للدفاعي للفريق كما ينبغي، الشئ الذي يفتقده الفريق فى مركز الظهير الأيمن فى الوقت الحالي.

وأكدت المصادر من داخل البلوجرانا أن رغبة الفريق فى ضم اللاعب، تأتي بعد رحيل البرازيلي داني ألفيس فى الإنتقالات الشتوية السابقة، إضافة إلى تذبذب مستوي اللاعب الأمريكي دست.



السبب الرئيسي وراء فشل المفاوضات

وأفادت الصحافة البريطانية أن المتسبب الأول فى فشل إنتقال اللاعب للدوري الأسباني، ليس توخيل مدرب الفريق، وإنما تيد بوهلي مالك الفريق الإنجليزي، والذي تمكن من إقناع اللاعب فى البقاء خلال الفترة المقبلة.

كما أكد له أن سيتم ترضيته بشكل كبير فى تعاقده الجديد مع الفريق، تقديرًا على كل ما قدمه مع الفريق طيلة السنوات الماضية، ومن المنتظر أن يجدد اللاعب تعاقده مطلع الأسبوع القادم، ليقطع كل الطرق أمام الفرق الراغبة فى ضم اللاعب.