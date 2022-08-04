نقل ملك النرويج للمستشفى جراء إصابته بالحمى

أفاد القصر الملكي في النرويج في بيان اليوم الخميس أن الملك هارالد نُقل للمستشفى بعد معاناته من الحمى.

وأضاف القصر أن الملك الذي يبلغ من العمر 85 عاماً حالته مستقرّة.