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نقل ملك النرويج للمستشفى جراء إصابته بالحمى

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«المجلة» 0 تبليغ

04 أغسطس , 2022

الملك هارالد.

أفاد القصر الملكي في النرويج في بيان اليوم الخميس أن الملك هارالد نُقل للمستشفى بعد معاناته من الحمى.

وأضاف القصر أن الملك الذي يبلغ من العمر 85 عاماً حالته مستقرّة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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