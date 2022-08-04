كوريا الجنوبية: شركتا طيران تلغيان رحلاتهما إلى تايوان

04 أغسطس , 2022
سيول: ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن شركة الخطوط الجوية الكورية (كوريان إيرلاينز) وشركة طيران آسيانا قررتا إلغاء رحلات الطيران إلى تايوان ليوم أو يومين بسبب تدريبات يجريها الجيش الصيني في المنطقة.
وذكرت وكالة نيوز 1 للأنباء وغيرها من وسائل الإعلام المحلي أن الخطوط الجوية الكورية ألغت رحلاتها بين إنتشون وتايوان يومي الجمعة والسبت، في حين ألغت آسيانا الرحلات المباشرة يوم الجمعة إلى تايوان وستراقب الوضع.
ولم يتسن الوصول إلى متحدثين باسم الشركتين لتعقيب.
وأجرت الصين تدريبات عسكرية غير مسبوقة بالذخيرة الحية في ست مناطق محيطة بتايوان اليوم، بعد يوم من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.
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