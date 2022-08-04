انت الان تتابع خبر مساعد كلوب: التبديلات الخمسة أنقذت كرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمت زيادة عدد التبديلات مؤقتًا من ثلاثة إلى خمسة عندما عادت منافسات كرة القدم وسط جائحة فيروس كورونا صيف العام 2020.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على الإبقاء على هذه القاعدة سارية بشكل دائم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز عاد إلى ثلاثة تغييرات في كل مباراة خلال الموسمين الماضيين.



ومع ذلك، اتفقت الأندية في وقت سابق من هذا العام على السماح بخمسة بدلاء بداية من الموسم 2022-2023، وهو خبر رحب به مساعد مدرب ليفربول

وقال ليندرز في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "الشيء المهم هذا الموسم وأعتقد أن الجانب الأكثر حسماً في هذا الموسم هو كيفية استخدام الفرق للتبديلات الخمسة، لأن ذلك سيغير بشكل كبير الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "نحن سعداء حقًا بهذا لأنه يعني أنه يمكننا اللعب بشكل مكثف من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 95، ثم هناك كيفية استخدام الفريق، وكيفية التعامل مع أننا نلعب كل ثلاثة أيام".



وتابع: "أعتقد أن هذه القاعدة أنقذت كرة القدم في رأيي، لأنك إذا كنت تريد اللعب كل ثلاثة أيام، فهذا أمر لا بد منه. أنا سعيد حقًا لأن الدوري الإنجليزي الممتاز رأى ذلك، وأن الأندية شاهدته، لكنني أعتقد أيضًا أنه سلاح".

وانتقد مدرب ليفربول يورجن كلوب ومدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عدم تبني التغييرات الخمسة في آخر موسم من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تم السماح بذلك في المسابقات الأوروبية، وكذلك في مباريات كأس إنجلترا.

