مركز جسور بالكنيسة الأسقفية ينظم اختبارات للحكي المرتجل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يُنظِّم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اختبارات للحكي المرتجل للمهتمين بفن الحكي، وذلك أيام السبت 6 أغسطس والأربعاء 10 أغسطس بمقر مركز جسور بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقرر مركز جسور الثقافي تنظيم اختبار هدفه تقسيم المشاركين بحسب المستوى والأهداف نظرا لاختلاف مستويات وأهداف المشاركين في ورش الحكي السابقة، على أن يخُصَص المستوى الأول لهواة الحكي، والثاني لممارسي الحكي، والثالث لمحترفي الحكي، والذي من خلاله يمكن أن يتم اختيار أشخاص للانضمام لفريق الحكي المرتجل الأساسي.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافي هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.