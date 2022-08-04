الآثار: انتهاء ترميم مقصورة الذهب بمعبد هابو بالبر الغربي بالأقصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتهى المجلس الأعلى للآثار من ترميم مقصورة الذهب بمعبد هابو بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لترميم وتطوير المواقع الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة الصعيد.

وأكد مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، الخميس، أن أعمال الترميم تمت بأياد مصرية خالصة من مرممي المجلس الأعلى للآثار، حيث شملت إزالة الاتساخات والسناج ومظاهر التلف التي أحدثتها عوامل التعرية الناتجة عن مرور الزمن، وظهور الألوان الأصلية للمقصورة.

ومن جانبه قال سعدي عوض، مدير عام الصيانة والترميم بمصر العليا: إن ترميم مقصورة الذهب يأتي ضمن مشروع ترميم معبد هابو والذي بدأ العمل به في مارس الماضي.

وأضاف: الأعمال التي تمت بمقصورة الذهب شملت أعمال التوثيق والتسجيل باستخدام الكاميرا الفوتوغرافية قبل وأثناء وبعد الترميم، أعمال التقوية الأولية قبل التنظيف وأعمال التتنظيف الميكانيكي والكيميائي وإزالة الاتساخات واستبدال الترميم القديم المتهالكة على الحوائط بالإضافة إلى أعمال التقوية المختلفة للجدران.

تجدر الإشارة إلى أن معبد هابو أحد أهم المعابد المصرية، وقد تم بناؤه تخليدا لذكري الملك رمسيس الثالث حيث شيده لإقامة الطقوس الجنائزية ولعبادة الإله آمون، وهو يتكون من فناء أول به نقوش للحروب التي خاضها الملك رمسيس الثالث ثم الفناء الثاني وبه نقوش للاحتفالات يليه صالة الأعمدة وعلى جانبيها المقاصير الخاصة بالمعبد والمكرسة ليعض المعبودات وأهمها مقصورة الذهب والتي تم الإنتهاء من ترميمها وإعادتها إلى ألوانها الأصلية.