العربية للتصنيع توقّع مذكرة تفاهم لتصنيع وحدات ذكية ثابتة ومتنقلة لغسيل الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة وزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية، لافتا إلى تطلع الهيئة لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وخفض الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية، من الصناعات والمستلزمات الطبية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع، ومجموعة السعودي الفرنسي الطبي "ساف ميد".

وفي هذا السياق، أوضح التراس، أنّ التعاون يستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع وحدات ذكية ثابتة ومتنقلة لغسيل الكلى، تلبي احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى فتح منافذ التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.

وأضاف أنّ مجالات التعاون تتضمن تعزيز خدمات برامج الوحدات الطبية منخفضة التكاليف، والوحدات الإسعافية العلاجية، والوحدات المتنقلة للعلاج الطبيعي، والطب الرياضي، والعيادات الطائرة، وفقا للمواصفات والتصميمات المعتمدة.

من جانبه، أشاد الدكتور يحيي سعد محمود عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الفرنسي الطبي «ساف ميد» بالإمكانيات التصنيعية والقدرات البشرية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، التي تضاهي مواصفات الجودة العالمية في مجال الصناعات الطبية، مؤكدا أنّ السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية، ونتطلع لسرعة بدء تنفيذ التعاقد بالشراكة مع العربية للتصنيع، مشيدا بمناخ الاستثمار المصري الجذاب لمزيد من أوجه التعاون والاستثمارات.