أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشروعين للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بكل من محافظتي "الوادي الجديد وبورسعيد" بكافة أجهزتهما التنفيذية.

وبدأ التدريب المشترك بعرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعداداتهما بما لديهما من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها في ظل الظروف الراهنة، ودراسة ما تم من أزمات في بعض المحافظات خلال الفترة السابقة لمجابهة الأزمات المماثلة من خلال الاستغلال الأمثل لموارد محافظتي "الوادي الجديد و بورسعيد" والمحافظات المجاورة طبقاً للتنسيقات المتفق عليها.

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم وكذا المرور على معسكر الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحيتهما الفنية ومدى جاهزيتهما، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملي للتدريب على نجدة هدف حيوي بمشاركة عناصر الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.

وأُختتم المشروعين بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.