مصادر بالتعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزير طارق شوقي، قد يعتمد نتيجة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022، بعد غدٍ السبت، على أن يتم إعلان نسب النجاح العامة ومؤشرات النتيجة مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى إعلان أسماء الطلاب الأوائل بالثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أنه فور اعتماد النتيجة السبت، سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل بالشعب الثلاث: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والطلاب المكفوفين وطلاب الدمج، بدرجاتهم وترتيبهم.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية 2022

1- الدخول على رابط الوزارة من هنا

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

4- ستظهر نتيجة الطالب.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور طارق شوقي: ما يزال البعض يردد معلومات ويكتب عناوين رنانة عن أرقام طلاب استفادوا من درجات الرأفة وآخرين تغيرت حالتهم من راسب إلى ناجح، وكل هذا لا أساس له على الإطلاق وعار تماما من الصحة.

يأتي ذلك بعد الأنباء التي ترددت حول استفادة الآلاف من طلاب الثانوية العامة من درجات الرأفة.

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