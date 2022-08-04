التصديري للصناعات الغذائية: 30% زيادة في الصادرات إلى جيبوتي العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى جيبوتي العام الماضي بنسبة 30%.

وبحسب بيان من المجلس اليوم الخميس، ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى جيبوتي العام الماضي إلى 15 مليون دولار مقابل 11.5 مليون دولار خلال عام 2020.

وتحتل جيبوتى المركز 48 فى قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في 2021، ويعد التبغ المصنع أهم الصادرات بقيمة 4.4 مليون دولار يليها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 3.4 مليون دولار، والدقيق ومنتجات مطاحن 2 مليون دولار، والخمائر بقيمة 1.6 مليون دولار، وزيوت طعام بقيمة 1.3 مليون دولار، والجبن مطبوخ بقيمة 660 ألف دولار، وشاي مصنع بقيمة 394 مليون دولار، وغيرها من المنتجات.

وذكر بيان المجلس، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2021 بلغت 4.1 مليار دولار.

وبحسب بيان المجلس، استقبل المجلس وفد تجاري برئاسة وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، وذلك بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري الثلاثاء الماضي، حيث تتضمن الزيارة مصانع شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وشركة جهينة للتعرف عن قرب على القدرات التصنيعية والتطور التكنولوجي في التصنيع الغذائي.

وتضمن أيضا برنامج الزيارة اجتماع مع المجلس برئاسة محمود بزان وكيل المجلس، حيث قام بالترحيب بالسادة أعضاء الوفد وتقديم عرض عن مقومات القطاع الغذائي في مصر ومدى التطور الذي وصل إليه القطاع الأمر الذي أكد عليه وزير التجارة والسياحة الجيبوتي والوفد المرافق.

وعلى هامش الزيارة مناقشة فرص تنمية الصادرات المصرية الغذائية إلى جيبوتي والتوسع في التصدير إلى الدول المحيطة بجيبوتي، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بجيبوتي ورجال الأعمال المستوردين المصاحبين للوفد.

صاحب الوفد سفير دولة جيبوتي في مصر، والمهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية.