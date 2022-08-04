كيف حددت المخابرات الأمريكية موقع أيمن الظواهري؟

اسماعيل عبد الحي - قُتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ضربة أميركية بأفغانستان مطلع الأسبوع، في أكبر ضربة للتنظيم المتشدد منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في عام 2011.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن إن الظواهري كان مختبئا منذ سنوات، وأن عملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل دقيق ودؤوب لمجتمع مكافحة الإرهاب والمخابرات.

وقدم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، تفاصيل العملية، قائلا: "لسنوات عديدة، كانت الحكومة الأميركية على علم بشبكة تدعم الظواهري، وعلى مدار العام الماضي بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، كان المسؤولون يراقبون المؤشرات على وجود القاعدة في البلاد".

وأضاف: "هذا العام، حدد المسؤولون أن عائلة الظواهري، زوجته وابنته وأطفالها، انتقلوا إلى منزل آمن في كابل قبل أن يحددوا أن الظواهري في المكان نفسه". وأكمل المسؤول: "على مدى عدة أشهر، ازدادت ثقة مسؤولي المخابرات في أنهم حددوا هوية الظواهري بشكل صحيح في كابل، وفي أوائل أفريل، بدؤوا في إطلاع كبار مسؤولي الإدارة على المعلومات".

ولفت إلى أن "مسؤولي المخابرات تمكنوا من تحديد نمط حياة الظواهري، وبمجرد وصوله إلى المنزل في كابل، رصدوه في شرفته، حيث استُهدف في نهاية المطاف".

وكالات