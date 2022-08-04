شكرا لقرائتكم خبر عن زياش يتسبب في أزمة داخل مانشستر يونايتد - طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسبب النجم المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي في أزمة وانقسام داخل جدران فريق مانشستر يونايتد.

تين هاج يطلب التعاقد مع زياش

ووفقا لمراسل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، فإن تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد طالب بالتعاقد مع زياش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن هناك انقسام داخل الإدارة حول هذا الأمر.

وأضاف المراسل أن الإدارة الخاصة بالتعاقدات داخل جدران فريق مانشستر يونايتد لا يعجبها فكرة التعاقد مع النجم المغربي صاحب ال29 وهو الأمر الذي يعطل إتمام الصفقة والتفاوض حتى الآن.

إدارة التعاقدات باليونايتد تختلف مع تين هاج بسبب زياش

ولايزال الخلاف قائما بين إدارة التعاقدات والمدير الفني الهولندي تين هاج لتقترب فكرة التعاقد مع النجم المغربي من الفشل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

تين هاج قد سبق له وقام بتدريب زياش خلال أعوام ماضية حيث كان المدير الفني الهولندي على رأس القيادة الفنية لأياكس أمستردام وهو النادي السابق للنجم المغربي.

وشارك وقتها زياش خلال الفترة من 2017 إلى 2020 مع الفريق الهولندي في مسيرة ناجحة نجح خلالها الفريق الهولندي في مفاجأة الجميع والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 وإقصاء ريال مدريد ويوفنتوس.

يذكر أن زياش قد انتقل بعدها لصفوف تشيلسي وتحديدا في صيف 2020 واستطاع خلال العامين الماضيين في المشاركة في 83 مباراة فقط مع البلوز، سجل خلالهم 14 هدفا، فيما نجح في التتويج مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.



