شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لاعب تشيلسي الجديد المنتقل حديثا من أستون فيلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق تشيلسي الإنجليزي تعاقداته الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي واستغلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاقة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يعلن التعاقد مع لاعب شاب من أستون فيلا

ونجحت إدارة تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع صفقة نارية جديدة صاحبة مستقبل مشرق وهو اللاعب كارني تشوكويميكا لاعب وسط أستون فيلا الصاعد، وقامت الصفحات الرسمية بالنادي بإعلان الصفقة.

وكان قد انتقل اللاعب لصفوف تشيلسي بعد أن رفض عقده مع أستون فيلا والذي كان سينتهي بنهاية الصيف المقبل، لتقرر الإدارة الاستفادة منه ماليا وبيعه هذا الصيف.

وكان قد استبعد ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق أستون فيلا، اللاعب من معسكر الفريق في أستراليا التجهيزي لبداية الموسم الكروي الجديد وألزمه بخوض التدريبات فقط مع فريق الشباب بأستون فيلا تحت 23 عاما.

من هو تشوكويميكا لاعب تشيلسي الجديد

وتشير التقارير الصحفية بأن قيمة الصفقة ستتراوح حول رقم 20 مليون جنية إسترليني فيما يعادل 24 مليون و300 ألف دولار تقريبا، إلا أن إدارة البلوز لم تعلن حتى الآن القيمة الحقيقية للصفقة.

يذكر أن اللاعب قد سجل ظهوره الأول داخل نادي أستون فيلا في شهر مايو قبل الماضي لعام 2021 بينما شارك في 14 لقاء بالدوري الإنجليزي من بينهم مباراتين بصفقة أساسية.



ويعد تشوكويميكا أحد أسباب تتويج منتخب إنجلترا ببطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 19 عاما والتي أقيمت هذا الصيف ليلفت انتباه الجميع وتنجح إدارة البلوز في الحصول على خدماته.