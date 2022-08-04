شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مستمية من تشيلسي من أجل إقناع دي يونج بالرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق تشيلسي الإنجليزي محاولاته من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني فرينكي دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل العديد من اللاعبين من البلوز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتسعى إدارة البلوز للاستفادة من رغبة برشلونة الملحلة للتخلص من اللاعب وتقليل النفقات داخل الفريق الكتالوني، من أجل إقناعهم بالتعاقد مع اللاعب في الفترة القادمة.

دي يونج يرفض اليونايتد ويفكر في تشيلسي

وكانت أبرز العروض المقدمة لدي يونج من فريق مانشستر يوينايتد إلا أن اللاعب رفض العرض شكلا وموضوعا بسبب عدم مشاركة الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وتحاول إدارة البلوز إقناع اللاعب بالانتقال خاصة وأن تشيلسي نجح في الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو ما يرغب فيه اللاعب الفترة القادمة.

إدارة تشيلسي تتمسك بالأمل الأخير للتعاقد مع دي يونج

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تشيلسي على أتم الاستعداد لدفع راتب دي يونج المرتفع الذي يحصل عليه في الوقت الحالي داخل فريق برشلونة من أجل الحصول على خدماته.

وأضافت الصحيفة بأن اليونايتد أيضا قد عرض على اللاعب نفس العرض المادي إلا أنهم فشلوا في اقناعه بمشروع الفريق الرياضي خاصة وأن الفريق لن يشارك في دروي أبطال أوروبا العام القادم.

وأكملت أن إدارة البلوز طالبت من برشلونة السماح لها بالتفاوض مع اللاعب بشكل مباشر وحدث ذلك بالفعل خلال الساعات الماضية على أمل أن تنجح الإدارة في إقناع اللاعب بالانتقال لصفوف البلوز بالميركاتو الصيفي الحالي.

في المقابل، تؤكد إدارة برشلونة على عدم وجود أي مشكلة رياضية مع اللاعب، وأن الازمة الوحيدة تكمن في ارتفاع سعر اللاعب ومرتبه الخاص الذي يتقاضاه مع الفريق.



