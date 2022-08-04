شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعمال رونالدو يتدخل لحل أزمة رونالدو واليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال الأزمة قائمة بين إدارة مانشستر يونايتد واللاعب كريستيانو رونالدو البرتغالي، بعدما أصر على الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وإصرار الإدارة على التمسك به هذا الموسم.

استمرار أزمة رونالدو ومانشستر يونايتد

رونالدو قام بإبلاغ إدارة اليونايتد برغته في الرحيل عن الفريق بسبب عدم مشاركة اليونايتد الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا والاكتفاء فقط بالمشاركة في الدوري الأوروبي وهو ما يرفض صاروخ ماديرا.

ووفقا للتقارير الصحفية ولما أكده فابريزيو رومانو الصحفي الشهير منذ أيام، أن رونالدو جدد طلبه بالرحيل عن الفريق مع إدارة اليونايتد، فيما تتمسك إدارة الفريق بأن رونالدو ليس للبيع.

وكيل رونالدو يتدخل لحل الأزمة

وأشار رومانو بأن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب البرتغالي سيلجأ لخطته التي قام باتباعها مع يوفنتوس الصيف الماضي وممارسة الضغط من أجل الموافقة على رحيل رونادو من قلعة الأولد ترافورد.

ومن المنتظر أن يستمر الصراع بين الطرفين حتى اللحظات الأخيرة في ظل صراع الأندية الأوروبية والتهافت على التعاقد مع رونالدو في الميركاتو الصيفي الحالي في ظل ما يقدمه اللاعب من اداء متميز ومساهماته مع الفريق.

أرقام رونالدو الموسم الماضي مع اليونايتد

رونالدو شارك الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد في 38 مباراة مختلفة، سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 3 آخرين.

حاول رونالدو المساهمة في تأهل فريقه لدوري أبطال اوروبا الموسم الماضي والدخول ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي إلا أن الفريق لم ينجح في تحقيق ذلك واكتف بالوصول للدوري الأوروبي فقط.