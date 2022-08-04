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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول في الخارجية اليابانية، اليوم الخميس، إن 5 صواريخ صينية هبطت في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

الخارجية اليابانية تكشف عن 5 صواريخ صينية هبطت في المنطقة الاقتصادية الخاصة لبلاده

ومن جهة أخرى، ألغى وزير الخارجية الصيني وانج يي، لقاءه المقرر مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، وفقا لما أكدته متحدثه باسم وزارة الخارجية في بكين.



وكان من المقرر أن يلتقى وانج بهاياشي على هامش اجتماع لدول رابطة جنوب شرق آسيا (الأسيان) في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وأرجعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينج، إلغاء اللقاء، لغضب الصين من موقف اليابان بشأن التصعيد حول تايوان، بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن إطار مجموعة السبع "جي 7".



وكان وزراء خارجية مجموعة السبع أعربوا في بيان أمس الأربعاء عن "قلقهم" بشأن تصرفات الصين في الصراع المتعلق بتايوان.

وتستمر المناورات العسكرية الصينية في المناطق المحيطة بتايوان، منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى تايبيه.

وعقّب وزير الخارجية الصيني وانج يي، على زيارة بيلوسي مجددا في تصريحات له الخميس، بقوله إن "زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان استفزازية، وكان مخطط لها من قبل الولايات المتحدة".

وأضاف: "بكين بذلت جهودا دبلوماسية عظيمة، لكنها لن تسمح بتأذي مصالحها الأساسية"، لافتا إلى أن "زيارة بيلوسي لتايوان عمل جنوني ولا يتسم بالمسؤولية أو المنطق".



أكدت واشنطن، الخميس، معارضتها لأي جهود أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في تايوان، خاصة بالقوة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماع في كمبوديا مع نظرائه في منطقة جنوب شرق آسيا، إن "الولايات المتحدة تعارض أي جهود أحادية الجانب لتغيير الوضع في تايوان، ولم تتغير سياستها بشأن تايوان".



وأضاف أن "الاستقرار عبر مضيق تايوان يصب في مصلحة المنطقة بأسرها".

ولفت إلى أن "واشنطن حريصة على سماع أفكار من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حول كيفية تعاونها مع مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان".



وكان الجيش الصيني أطلق، صباح الخميس، مقذوفات باتجاه مضيق تايوان، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

جاء ذلك في إطار المناورات العسكرية التي بدأها الجيش الصيني حول تايوان، وأكدتها وسائل إعلام رسمية في بكين.

وأعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية (سي سي تي في) بدء أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط تايوان، مؤكدة في رسالة عبر شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي، أن "التدريبات بدأت".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن "قواتها ستواصل تعزيز مستوى تأهبها وستتعامل بشكل مناسب مع الأوضاع".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الجيش التايواني قوله: "مستعدون لخوض الحرب، لكننا لا نسعى إليها".

وكان وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حثوا، الخميس، على ضبط النفس، محذرين من أن الوضع قد يؤدي إلى "نزاعات مفتوحة"، محذرين، خلال اجتماعهم من أي "عمل استفزازي".

وقالوا، في بيان مشترك، إن الوضع "يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وبالتالي وفي نهاية المطاف إلى حسابات خاطئة ومواجهات خطيرة ونزاعات مفتوحة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها بين القوى الكبرى".

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية، الخميس، تفعيل منظومة الدفاع كرد فعل لإطلاق صاروخين صينيين.

وكانت تايوان رصدت إطلاق صاروخين من الصين بالقرب من جزر ماتسو الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي، حلقا على منطقة التدريبات العسكرية المحددة من بكين.

وأدانت وزارة الدفاع التايوانية، إطلاق الصين لصاروخين تجاه تايوان، مؤكدة أنه "يزعزع أمن المنطقة".

وأشارت إلى أن "الصين أطلقت صواريخ باليستية عدة خلال المناورات".