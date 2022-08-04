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مصر اليوم فى "حوار وطنى".. نقلا عن برلمانى

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع برلمانى المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، مستجدات الحوار الوطنى فى تقرير له تحت عنوان: "مصر اليوم فى حوار وطنى".

وتناول التقرير آخر مستجدات الحوار الوطنى، وما توصل إليه مجلس الأمناء على مستوى التنظيم والتنسيق.

لقراءة التقرير كاملا:

مصر اليوم في "حوار وطني".. مجلس الأمناء ينتهي من صياغة المحاور والقضايا وتشكيل اللجان الفرعية واللائحة المنظمة.. ونواب يؤكدون: المقدمات تشير إلى نجاح الحوار.. ويطالبون المشاركين بإعلاء المصلحة الوطنية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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