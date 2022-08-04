شكرا لقرائتكم خبر عن مصر اليوم فى "حوار وطنى".. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع برلمانى المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، مستجدات الحوار الوطنى فى تقرير له تحت عنوان: "مصر اليوم فى حوار وطنى". وتناول التقرير آخر مستجدات الحوار الوطنى، وما توصل إليه مجلس الأمناء على مستوى التنظيم والتنسيق. لقراءة التقرير كاملا: لقراءة التقرير كاملا: مصر اليوم في "حوار وطني".. مجلس الأمناء ينتهي من صياغة المحاور والقضايا وتشكيل اللجان الفرعية واللائحة المنظمة.. ونواب يؤكدون: المقدمات تشير إلى نجاح الحوار.. ويطالبون المشاركين بإعلاء المصلحة الوطنية