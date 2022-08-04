176 طلبا خدميا و20 أداة رقابية.. حصاد النائب أحمد فتحى بدور الانعقاد الثانى

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 20 أدوات رقابية من بينهم طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة فى دعم الأنشطة الطلابية واتحادات الطلاب فى المدارس والجامعات.

- 3 كلمات داخل الجلسة مقرر عن لجنة التضامن فى الجلسة العامة لمناقشة اتفاقية "المقر" الموقعة بين مصر ومنظمة التعاون الإسلامى.

- المشاركة فى 49 جلسة عامة.

-91 ظهورا إعلاميا.

- المشاركة فى 32 ندوة وفعالية.

- 77 حضور باللجان النوعية.

- 176 طلب خدمى من بينهم فتح حساب لجمع تبرعات لحالة ضمور عضلات وتم فتح الحساب.