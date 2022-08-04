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محمد الفلاح - تشيلسي يخطط للتعاقد مع مهاجم برشلونة الأسباني قبل غلق الإنتقالات الصيفية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة داخل نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل ضم اللاعب الدولي أوباميانج مهاجم الفريق الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتسعي إدارة البلوز من حسم التعاقد سريعًا مع اللاعب قبل إغلاق باب الإنتقالات الصيفية، والذي أوشك على الإنتهاء، فى الوقت الذي تستند فيه إدارة الفريق الإنجليزي إلى عقد اللاعب الكبير مع برشلونة مما قد يساهم فى بيع اللاعب خلال الصيف الجاري.



أسباب رغبة الفريق الإنجليزي فى ضم اللاعب

ويري مسئولي النادي الإنجليزي أن اللاعب أفضل بديل للمهاجم البلجيكي الراحل روميلو لوكاكو، والمنتقل حديثًا لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، مما جعل الإختيار يقع فى الوقت الحالي على المهاجم الجابوني المخضرم أوباميانج.

وتري إدارة الفريق الإنجليزي أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق فى الموسم الجديد، وتراهن على تألقه خلال الفترة القادمة، لا سيما أن اللاعب سبق له التواجد فى الدوري الإنجليزي لسنوات عديدة بقميص الجانرز.

فى الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول المهاجم الألماني تيمو فيرنر، والذي تسعي إدارة الإنجليزي للتخلص منه خلال الصيف الجاري، على أثر الأزمة التي صنعها مع توخيل مدرب الفريق.



كيف تري إدارة الفريق الكتالوني موقف اللاعب

مما لا شك فيه أن إدارة النادي الكتالوني لن توافق بسهولة على رحيل اللاعب خلال الصيف الجاري، بعدما وضعت الدنماركي مارتن بارايثويت والهولندي مفيس ديباي على رأس قائمة الراحلين فى الصيف الجاري.

كما أن تشافي هرنانديز قد يلجأ بالإعتماد على الثنائي أوباميانج وروبرت ليفاندوسكي كلاهما معا ضمن تشكيلته الأساسية، بعدما أعتمد على الثنائي بشكل واضح فى المعسكر الإستعدادي للفريق بالولايات المتحدة.