تمويل 100 مليون جنيه للأبحاث.. الجامعة اليابانية: قدمنا 73 براءة اختراع

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، إن الجامعة حصلت على تمويل لمشروعات بحثية بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الخميس، أن الجامعة تقدمت لتسجيل 73 براءة اختراع محليًا ودوليًا في سنوات قليلة، من خلال التعاون مع اليابانيين.

‏وأشار إلى أن الجامعة حققت تقدمًا كبيرًا فى البحث العلمي وفى والتصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن كل العاملين بما فيهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يعملون بالتعاقد.

وأوضح عدلي، أن الجامعة يوجد بها مجموعة من أفضل العلماء في مصر وأفضل المعامل في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي جرى تجهيزها من قبل الجانب الياباني.

وأضاف أن الجامعة احتلت المرتبة الأولى في محور الابتكار على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو في أعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ والمرتبة الخامسة في عام٢٠٢٢ في ذات التصنيف.

ولفت إلى أن الجامعة جرى تكريمها كأفضل ثاني جامعة في مصر من حيث النشر الدولي لكل عضو بهيئة التدريس، منوها أن بها معدات غير مسبوقة في المنطقة لذلك تهتم بدعم الصناعة من خلال الاستشارات والتدريب الموجه للجهات الصناعية.

وأوضح أن الحكومة اليابانية اختصت الجامعة المصرية اليابانية بعدد 150 منحة للطلاب الأفارقة للدراسة بالنمط الياباني بالجامعة، ما يؤكد الريادة المصرية في القارة الإفريقية في التعليم العالي.