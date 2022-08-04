بـ 190 درجة فقط.. فرصة للالتحاق بالثانوي العام من خلال فصول الخدمات المسائية بالبحيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية للعام الدراسي المقبل بـ 190 درجة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن النزول بدرجات القبول للالتحاق بفصول الخدمات للثانوية العامة المسائية، واستجابة لأولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام.

ويحدد القرار الوزاري رقم 357 و المتضمن إعداد مقترح لفتح فصول الخدمات التعليمية أو التوسع فيها موزعة علي الإدارات التعليمية بما لا يتجاوز 25% من إجمالي المقبولين بالصف الأول الثانوي العام على مستوى كل إدارة.

كانت محافظة البحيرة قررت النزول بالحد الأدنى لدرجات القبول بمدارس الثانوي العام 10 درجات ليصبح 225 درجة.