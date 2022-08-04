لطلبة الثانوية العامة ذكور وإناث.. قبول دفعة من الدارسين بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم (والشهادة الثانوية الأزهرية) علمي (للأعوام من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢ للذكور وعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ للإناث بحد أدنى 60% على ألا يقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65%.

وأوضح البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر "فيس بوك"، أن مدة الدراسة بالمعاهد (سنتان) يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة (معاون أمن ثالث) يترقى بعدها في الدرجات المختلفة.

الطالب يقضي ثلاثة أشهر تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي.

يتم سحب كراسات الالتحاق اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٧/8/2022 حتى الخميس الموافق 8/9/2022 وذلك بمستشفيات الشرطة (بمدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط).

على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتباراً من الثلاثاء الموافق 9/8/2022 حتى الأحد الموافق 11/9/2022بمقر المعهد الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

ويمكن مراجعة شروط الالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية أنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطى بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل خاصةً في مجالي (التمريض والطوارئ - الرعاية العاجلة) .. وذلك استكمالاً للخطى الهادفة نحو منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية.