وفاة محام متأثرًا بإصابته فى مشاجرة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، وفاة محام في منتصف العقد الخامس من العمر متأثرًا بإصابته خلال مشاجرة وقعت أحداثها في قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات الشرطية عن وقوع مشاجرة يوم 23 يوليو 2022، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، بينهم المحامي المتوفي ويدعى "ع.ع"، 57 عامًا، بسبب خلافات النسب، فيما تبين إصابته بكسر في الجمجمة.

ألقي القبض على أطراف المشاجرة بمعرفة ضباط مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، واقروا بوقوع المشاجرة بسبب خلافات نسب في القرية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لاتخاذ قرارًا بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتستكمل جهات التحقيق عملها بشأن الواقعة بعد وفاة المحامي.