"شتمني في الشارع".. طفل يقتل زميله بالخصوص

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي طفل 10 سنوات مصرعه في مشاجرة نشبت مع جاره، بسبب قيام المتهم بسب المجني عليه وأشقائه في الشارع وتعمد اعتراض طريقهم بسبب خلافات الجيرة، بالخصوص.

وصرحت جهات التحقيق في قسم الخصوص بالتصريح بدفن جثة الطفل، وأمرت بحبس المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم الخصوص العقيد أحمد سالم الدقميري، بوجود مشاجرة في شارع العروبة دائرة القسم ووجود متوفي.

وتبين مصرع الطفل "يوسف.ا.ه" 10 سنوات على يد جاره "مينا.م.ل" 16 عامًا، إثر مشاجرة نشبت بينهما لقيام المتهم بسب المجني عليه خلال مروره في الشارع، حيث نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بتهديد المجني عليه بالإيذاء ودخل منزله المجاور لمنزل المجني عليه وعاد بآلة حادة، وقام بطعن المجني عليه طعنة غائرة أصابت القلب، وجرى نقل المجني عليه للمستشفى وتوفي خلال محاولة إنقاذه.