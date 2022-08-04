تنشط هذه الأيام.. أستاذ سموم تحذر من "الطريشة": تصيب عضلة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، من خطورة أفعى ذات القرون "الطريشة"، خاصة في المناطق الصحراوية خلال شهور الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضحت "غانم" أن الأفعى ذات القرون الصحراوية أو "الطريشة" هي نوع سام من الأفاعي، موطنها صحاري شمال أفريقيا وأجزاء من شبه الجزيرة العربية والشام، منوهة أنه يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال وجود زوج من "الأبواق" فوق العين.

وعن أعراض التسمم إثر لدغات الأفاعي، أشارت إلى أنها تتمثل في علامات ثقب في الجرح، واحمرار أو تورم أو كدمات أو نزيف أو تقرحات حول اللدغة، وألم شديد في مكان اللدغة.

وقالت "غانم" في تصريحات لها، اليوم الخميس، إن اللدغات تسبب الغثيان والقيء أو الإسهال، وضيق التنفس، أو توقف التنفس تمامًا – في الحالات القصوى- وسرعة دقات القلب، ضعف النبض، انخفاض ضغط الدم.

وأضافت أن سم الأفعى يمكن أن يسبب ضررًا مباشرًا لعضلة القلب يتجلى في عدم انتظام ضربات القلب أو بطء القلب أو عدم انتظام دقات القلب أو انخفاض ضغط الدم، فضلا عن الفشل الكلوي ثانوي لنقص التروية في لدغات الأفعى.

وطالبت أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم بالإسكندرية سابقًا، بنقل أي مصاب بلدغة ثعبان إلى أقرب مركز للسموم فورًا، لتلقي العلاج اللازم.