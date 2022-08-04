صور أقمار صناعة تكشف تطورا بشأن الملء الثالث لسد النهضة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة وخبير المياه، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت كمية مياه التخزين الثالث لسد النهضة والتي وصلت لـ 5 مليارات متر مكعب حتى الآن.

وأضاف شراقي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت استمرار التخزين وعدم مرور المياه أعلى الممر الأوسط حتى وقت مرور القمر الصناعي أعلى سد النهضة.

وأشار إلى أن البحيرة تتقدم نحو سد السرج وتقترب منه وهي على بعد 250 مترا من قاعدته مما يؤكد أن منسوب التخزين هو 593 مترا بمقدار 5 مليارات م3 تضاف إلى التخزين السابق ليصبح إجمالي البحيرة 13 مليار م3 حتى اليوم.

وتابع شراقي: كمية مياه التخزين الثالث تعتمد على مدى الإنجاز في تعلية الممر الأوسط، قد تعبر المياه الممر الأوسط خلال ساعات أو يوم، تزيد قليلا إذا وصلت التعلية لأكثر من 595 مترا.

وأوضح خبير الموارد المائية أن صور القمر الصناعي أظهرت النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد (DEM) عند منسوب 593 مترا فوق سطح البحر، مما لا يدع مجالا للشك، حيث إنه بوصول المياه إلى جسم سد السرج تكون كميتها 14 مليار م3 وهذا هو التخزين في التصميم الأمريكي 1964 بعد تعديله من 11.1 مليار م3 والذي يعتمد على السد الأساسي فقط دون وجود سد السرج الذي سيصبح مسئولا عن زيادة التخزين فيما بعد حتى 74 مليار م3.