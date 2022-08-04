منع التحويلات للجان الثانوية العامة بإدارة نجع حمادي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي

أفاد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بقنا أنه تم منع تحويلات طلاب الثانوية العامة من جميع الإدارات التعليمية إلى إدارة نجع حمادي بشمالي قنا تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم قد رصدت كثرة طلبات الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي من خارج إدارة نجع حمادي لمدارس المركز سالف الذكر، لافتا أن السبب وراء تلك التحويلات الاعتقاد السائد بوجود تساهل في الرقابة على أعمال الامتحانات.

وأكد المصدر أن لن يتم قبول أي تحويلات من قبل طلاب الثانوية العامة إلى إدارة نجع حمادي إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، لأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة مستندات التحويل