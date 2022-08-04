خالد المشري يفوز برئاسة مجلس الدولة الليبي

اسماعيل عبد الحي - أعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الاثنين 1 أوت 2022 انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس.

وذكر المجلس في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك أن الانتخاب جاء بتأييد 65 صوتا مقابل 50 صوتوا للعجيلي بو سديل.

وقال المشري عقب إعادة انتخابه "سنسعى بكل قوة لإنجاز الانتخابات والقاعدة الدستورية في أسرع وقت ممكن.. نتمنى أن نذهب إلى انتخابات وتكون هذه الدورة آخر الدورات".

وكان المجلس قد عقد اليوم الاثنين، جلسة عامّة للتصويت على انتخاب رئيس جديد من بين 4 مرشحين.

وإلى جانب المشري، ترشح 3 أعضاء من المجلس لمنافسته وهم عبدالسلام الصفراني، وفتح الله السريري، والعجيلي أبو سديل.

وخالد المشري مدعوم من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنتمين لحزب "العدالة والبناء" الذين يؤيدون استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد.

العربية.نت