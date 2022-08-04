شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل اليوم الخميس إلى كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد رحلتها رفيعة المستوى إلى تايوان، وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إلى كوريا الجنوبية، حيث سيتضمن جدول أعمالها زيارة الحدود مع كوريا الشمالية.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل اليوم الخميس إلى كوريا الجنوبية



وقال مسؤول كوري جنوبي إن بيلوسي، التي وصلت إلى سيئول في وقت متأخر من أمس الأربعاء، ستزور المنطقة شديدة التحصين منزوعة السلاح (DMZ)، حيث تقف قوات الجارتين وجها لوجه.

وستكون أكبر مسؤولة أمريكية تزور قرية الهدنة بين الكوريتين بانمونجوم، منذ أن التقى الرئيس دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هناك في عام 2019.

وتمت مناقشة برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية عندما التقت بيلوسي برئيس الجمعية الوطنية في سيئول، كيم جين بيو.

وقال كيم جين بيو، الذي قرأ بيانا مشتركا عقب اجتماعهما، إن الجانبين "أعربا عن قلقهما بشأن الوضع الخطير الذي يتصاعد فيه مستوى التهديد من كوريا الشمالية".

ودعا البرلمانيان إلى "ردع قوي وموسع ضد كوريا الشمالية"، وقالا إنهما سيدعمان جهود زعيمي البلدين لإخلاء بيونغ يانغ من الأسلحة النووية.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من تجارب الأسلحة حطمت الأرقام القياسية حتى الآن هذا العام، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بمدى كامل لأول مرة منذ عام 2017.

وكوريا الجنوبية هي رابع محطة في جولة بيلوسي الآسيوية، بعد سنغافورة وماليزيا وتايوان. ومن المقرر أن تسافر إلى اليابان في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وصف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان بأنها "عمل مجنون وغير مسؤول وغير عقلاني للغاية" من جانب الولايات المتحدة.

وزير الخارجية الصيني: زيارة بيلوسي إلى تايوان عمل مجنونالجيش الصيني يبدأ أكبر مناوراته حول تايوان( فيديو)

وفي تصريح على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الآسيان في كمبوديا، قال وانغ إن "الصين بذلت أقصى جهد دبلوماسي لتفادي الأزمة، لكنها لن تسمح أبدا بإلحاق الأذى بمصالحها الأساسية"، معلنا أن "التدابير الصينية الحالية والمستقبلية هي تدابير دفاعية مضادة وضرورية".

وأفاد بأنه "تم النظر في هذه التدابير وتقييمها بعناية"، مؤكدا أنها "تهدف إلى حماية السيادة والأمن الوطنيين، بما يتماشى مع القانون الدولي والمحلي".

أعلن البيت الأبيض أنه لا يرى سببا لتكثيف بكين أنشطتها العسكرية في محيط تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، "إننا أكدنا بوضوح أن هذه الرحلة لا تغير سياساتنا القائمة منذ فترة طويلة".

وأضافت أنه "لا توجد أي أسباب لتحول بكين هذه الرحلة إلى أزمة ما، وتستغلها لتكثيف النشاط العسكري العدواني في مضيق تايوان أو حوله".

وتابعت: "كنا نعرف أن الصين ستتصرف بمثل هذه الطريقة. وهذا لا يغير سياستنا. ونحن سنتابع التطورات وسنتخذ قراراتنا بناء على خطوات بكين".

ولم تكشف جان بيير عن أي خطوات محددة قد تتخذها دول مجموعة السبع في هذا السياق.

وأكدت أنها ليست على علم بأي اتصالات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة مجلس النواب بعد زيارتها لتايوان.

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان خطوة "ليست ذكية"، والآن على الرئيس جو بايدن شخصيا الرد، للحدّ من تداعيات هذه الخطوة.

ووصفت الصحيفة زيارة بيلوسي للجزيرة بأنها "دليل على المبادئ السامية، لكنها تدل على عدم معقولية هذه الخطوة، والدليل إعلان الصين بدء تدريبات في المياه الإقليمية للجزيرة".

واعتبرت أن بيلوسي تصرفت بشكل "غير حكيم"، حيث أصبح من الصعب عليها تغيير الخطط دون الإضرار بسمعتها، ووضعت بايدن في موقف حرج.

وأكدت: "سيكون من الأفضل كثيرا أن يخبر بايدن بيلوسي وجها لوجه وشخصيا وبلا لبس أن هذا الفعل مرفوض".

وتابعت: "الآن، وبسبب تصرف بيلوسي، ستضطر إدارة بايدن إلى الرد واتخاذ مواقف".

ودعت الولايات المتحدة إلى "عدم التضحية بالمبادئ"، وعدم الخضوع لـ "تهديدات" الصين، لكن التفكير مليا قبل مواجهتها.