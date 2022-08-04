شاب يشعل النار في نفسه لخلافات مع زوجته بسوهاج



محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقدم شاب على الانتحار، اليوم الخميس، بإشعال النيران في نفسه؛ بسبب خلافات الزوجية، جرى نقل المصاب للمستشفى، ونفت أسرته الشبهة الجنائية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إشارة من غرفة عمليات النجدة بإشعال مواطن النيران في نفسه دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وتبين سكب "إبراهيم. م" 31 عامًا، عامل، مادية بترولية "بنزين" على نفسه وإشعال النيران، ما نتج عنه إصابة بحروق متفرقة بالجسد من الدرجات الثلاث بنسبة 40%.

جرى نقل المصاب لمستشفى سوهاج العام، وأفاد شقيقه "محمد" 37 عامًا عامل بمضمون ما تقدم وعلل ذلك لخلافاته الزوجية والأسرية مع زوجته "حنان. م" 30 عامًا ربة منزل، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.