أسعار الريال السعودي والعملات العربية تواصل الارتفاع مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار 6 عملات عربية ارتفاعها مقابل الجنيه اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس وذلك لليوم الثاني، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 59.76 جنيه للشراء بزيادة 16 قرشا، و62.31 جنيه للبيع بزيادة 36 قرشا.

سعر الريال السعودي: 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.18 جنيه للشراء، و5.20جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار البحريني: 49.22 جنيه للشراء بزيادة 16 قرشا، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا.

سعر الريال القطري: 4.88 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و5.20 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 26.41 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشا، و26.84 جنيه للبيع بزيادة 15 قرشا.