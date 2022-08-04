تايوان ترصد صواريخ موجهة أطلقتها الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ)

أكدت وزارة الدفاع التايوانية، أن جيش التحرير الشعبي الصيني أطلق " عدة صواريخ تونجفينج موجهة " إلى المياه بشمال- شرق وجنوب-غرب الجزيرة بعد ظهر اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن القوات المسلحة التايوانية تعقبت الصواريخ عقب رصدها الساعة الواحدة وخمسة وستين دقيقة بالتوقيت المحلي (0556 بتوقيت جرينتش)، وقامت بتفعيل أنظمة الدفاع المعنية.

وأدانت الوزارة " هذا العمل غير العقلاني الذي يقوض السلام الإقليمي".

ويبدو أن هذا التأكيد من جانب وزارة الدفاع، أول الدلالات على أن الصين قامت بالفعل بمناورات عسكرية برية وجوية" بالذخيرة الحية" كما أعلنت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني عن " تدريبات مشتركة" في ست مناطق حول تايوان.