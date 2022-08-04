لبنان: مغادرة سفينة سورية تحمل شحنة حبوب أوكرانية بقرار قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- ( د ب أ )

غادرت السفينة "لوديسيا" السورية القادمة من روسيا مرورا بلبنان إلى سوريا صباح اليوم الخميس مرفأ طرابلس بعدما أصدرت قاضية الأمور المستعجلة بالإنابة في طرابلس زينب رباب، قرارا قضى بفك الحجز عنها والسماح لها بالإبحار.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم ، سمحت رئاسة مرفأ طرابلس للسفينة بالمغادرة وفقا للأصول القانونية اللبنانية.

وأعلن عن وصول السفينة إلى مرفأ طرابلس، شمالي لبنان، محملة بقمح وطحين، يوم الأربعاء قبل الماضي، وبدأت الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية تصل إلى لبنان بسببها .

وكانت السفارة الأوكرانية قالت في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الشحنة التي تحملها السفينة تم تصديرها من ميناء فيودوسيا بشبه جزيرة القرم على البحر الأسود.

وتقول كييف إن هذه السفينة تحمل كميات من الحبوب المسروقة من الأراضي الأوكرانية.