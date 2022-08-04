الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع حادث الصحراوي الغربي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أفاد مصدر مسؤول بمرفق الإسعاف بسوهاج أنه جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع حادث تصادم الطريق الصحراوي الغربي والذي وقع، صباح اليوم الخميس، بين سيارة أجرة "ميكروباص" وسيارة أخرى نقل، وأسفر عنه مصرع شخصًا 12 آخرين.

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه للنشر- أنه جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وسوهاج العام.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جرجا.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" وسيارة نقل، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

نتج عن الحادث مصرع شخصًا وإصابة 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفتي سوهاج العام وسوهاج الجامعي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جدير بالذكر أنه شهد الطريق الصحراوي الغربي، مساء الثلاثاء الماضي، وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة أجرة "ميكروباص" وسيارة أخرى نقل محملة بالمواشي، ما نتج عنه مصرع 17 شخصًا وإصابة 4 آخرين بكسور وجروح مضاعفة متفرقة بالجسد.