شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي مانشستر.. موعد مباراة السيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عُشاق الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة ديربي مانشستر القادمة المقرر أن تقام بين السيتي واليونايتد المقرر أن تقام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع مانشستر يونايتد ضيفًا في ملعب الإتحاد على السيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز للنسخة الجديدة 2022/2023.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 2 من شهر أكتوبر، ولم يتم الاستقرار على توقيت المباراة بين الطرفين حتى تلك اللحظة.

تعرف على موعد انطلاقة منافسات الدوري الإنجليزي 2022/2023

تنطلق ضربة البداية لمنافسات البريميرليج مساء الغد الجمعة الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري، وتفتتح بطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة تجمع بين آرسنال وكريستال بالاس.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة والقنوات الناقلة، يبحث العديد من محبي وعشاق المرة المستديرة بجميع عن أنحاء البلاد عن موعد مباراة السيتي المقبل المقرر أن تقام في غضون الأيام القليلة المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع مانشستر سيتي ضيفًا على كتيبة وست هام يونايتد يوم الأحد القادم الموافق 7 من شهر أغسطس القادم.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللي المرتقب بين الطرفين « الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء».

تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام للموسم الجديد 2022/2023

من المتوقع أن يدخل بيب جوارديولا المدير الفني للسماوي، بالتشكيل التالي في الموسم الجديد:-

في حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ناثان أكي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو، بيرناردو سيلفا، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.