انت الان تتابع خبر الصين تبدأ مناوراتها العسكرية حول تايوان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت قناة "سي سي تي في" في رسالة نُشرت على شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي "المناورات بدأت".

وكانت الصين أعلنت أن المناورات العسكرية هذه ستستمر عدة أيام.

وقالت القناة في وقت سابق إن "قيادة مسرح العمليات الشرقي لـجيش التحرير الشعبي الصيني أطلق سلسلة من العمليات العسكرية المشتركة في محيط جزيرة تايوان ابتداء من ليلة الثلاثاء".



وأضافت "تشكل العمليات العسكرية رادعا صارما للتصعيد الكبير الأخير للأعمال السلبية التي تقوم بها الولايات المتحدة بشأن قضية تايوان ، وتحذيرا جادا من الأنشطة الانفصالية التي تسعى إلى "استقلال تايوان".

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الخميس بأن جيش التحرير الشعبي بدأ مناورات عسكرية تشمل إطلاق ذخيرة حية في المياه والمجال الجوي المحيط بجزيرة تايوان.

ومن المقرر أن تنتهي المناورات، التي تجرى في 6 مواقع، في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد المقبل.



وتشطر المناطق التي تجرى فيها المناورات، في الشمال والشرق والجنوب، 12 ميلا بحريا هي المياه الإقليمية لتايوان، وهو أمر يقول المسؤولون بالجزيرة إنه يتحدى النظام الدولي ويصل إلى حد فرض حصار على مجالها البحري والجوي.

وقال الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني منغ شيانغ تشينغ للتلفزيون الصيني الرسمي إن المواقع تطوق الجزيرة في تشكيل غير مسبوق، ووصف كيف يمكن تنفيذ عملية عسكرية فعلية ضد تايوان.

وأضاف "في الواقع، يتيح هذا ظروفا جيدة جدا لنا عندما نعيد تشكيل المشهد الاستراتيجي في المستقبل بما يؤدي إلى توحيدنا".

وقال إن القوات الصينية في منطقتين قبالة الساحل الشمالي لتايوان يمكن أن تغلق ميناء كيلونغ الرئيسي، بينما يمكن شن ضربات من منطقة شرق تايوان تستهدف القواعد العسكرية في هوالين وتيدونغ.