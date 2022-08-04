انت الان تتابع خبر تويتر تختبر ميزة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأرجعت الشركة الميزة التجريبية الجديدة إلى رغبتها في تقديم صورة أوضح للمستخدمين حول حسابات من يتابعونهم، لتشجيعهم على التفاعل لوقت أطول على متن شبكة التغريدات.

أما خبير التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، فيرجع السبب إلى "تهديدات رجل الأعمال إيلون ماسك المستمرة للشبكة، والذي صرح بأن تويتر ستضطر في النهاية إلى الكشف عن مزيد من المعلومات حول الحسابات الوهمية والبريد العشوائي".



وتخوض منصة "تويتر" معركة قضائية ضد ماسك، على خلفية انسحابه من صفقة الاستحواذ على المنصة بـ44 مليار دولار، وادعائه بتقاعس الشركة عن تقديم بيانات حول طريقة احتساب الحسابات المزيفة، التي يراها كثيرة بدرجة تضر بعائد الإعلانات.

وفي 7 تموز المنصرم، أعلنت إدارة "تويتر" أنها تحذف أكثر من مليون حساب وهمي كل يوم، لتقوية موقفها أمام ماسك، وتزعم المنصة أن الحسابات المزيفة تبلغ 5 في المئة فقط من عدد المستخدمين الذي يتابعون الإعلانات.