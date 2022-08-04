الكشف عن تفاصيل حريق مستشفى أهلي في بابل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أخلت المرضى من طوابق المستشفى بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط الطابق المحترق لتحكم السيطرة التامة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بابل تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إخماد حادث حريق اندلع بالطابق الرابع داخل "مستشفى السلام الأهلي" في محافظة بابل .

محمد يوسف

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