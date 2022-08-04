شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الشيوخ الأمريكي" يُؤيد انضمام فنلندا والسويد لـ"الناتو".. 22 دولة حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في أكبر توسع للتحالف المكون من 30 عضوا منذ التسعينيات، وذلك في رد على غزو روسيا لأوكرانيا.

وبينما لا يزال التصويت مستمرا في الشيوخ الأمريكي المؤلف من 100 عضو، بلغ عدد الأصوات المؤيدة 83 مقابل صوت واحد معارض، متجاوزا بسهولة أغلبية الثلثين وهي 67 صوتا المطلوبة لتأييد التصديق على وثائق انضمام البلدين.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الحصول على عضوية الحلف ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، وحذرت موسكو البلدين مرارا من الانضمام إليه.

ووقع أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بروتوكول الانضمام من أجلهما الشهر الماضي، مما يسمح لهما بدخول التحالف المسلح نوويا الذي تقوده الولايات المتحدة بمجرد تصديق الدول الأعضاء على القرار.

وفي سياق متصل، صادقت إيطاليا، الأربعاء، على بروتوكولَي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

ورحّب السفير السويدي في روما يان بيوركلوند على تويتر بالقرار وكتب: "شكرا للبرلمان الإيطالي. جرت الموافقة اليوم على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. من أجل الحرية والديموقراطية".

وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو للاستفادة من الحماية التي توفرها المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع المتبادل في حال وقوع هجوم.

ومع إيطاليا، صادقت حتى الآن 22 دولة على انضمام البلدين حسب إحصاء الجمعية البرلمانية للناتو.

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصويت مجلس الشيوخ، لصالح انضمام فنلندا والسويد للناتو مؤشر على التزام واشنطن تجاه الحلف.

وقال الرئيس الأمريكي: "أتطلع إلى التوقيع على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي".

ووصفت صحيفة "يو إس إيه توداي"، إظهار الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدعم انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، بأنه رد مباشر على غزو روسيا لأوكرانيا، هذا العمل العدواني الذي أثار قلق المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد وجه رسالة إلى مجلس الشيوخ، طالبه فيها بالتصديق على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد لحلف "الناتو".

وقال بايدن في رسالته: "أحيل إليكم هذه الوثيقة للحصول على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ على التصديق على بروتوكولات معاهدة شمال الأطلسي لعام 1949 بشأن انضمام جمهورية فنلندا ومملكة السويد (البروتوكولات)".

وأضاف: "تم التوقيع على البروتوكولات في بروكسل في 5 يوليو 2022، نيابة عن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في حلف شمال الأطلسي، كما تم إرسال لمحة عامة عنها من قبل وزارة الخارجية إلى مجلس الشيوخ".

وتابع أن التصديق الكامل على البروتوكولات سيسمح لفنلندا والسويد بأن تصبحا طرفين في حلف شمال الأطلسي وعضوين في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأردف قوله: "أطلب من مجلس الشيوخ مواصلة العمل مع إدارتي في الدفع إلى أوروبا قوية وحرة من خلال تقديم مشورتها السريعة والموافقة على التصديق على البروتوكولات".

وختم قوله: "نحن نشجع جميع الحلفاء على التصرف بسرعة في عمليات التصديق الخاصة بهم أيضا، نظرا إلى الاعتبارات العالمية الحالية".