شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية للحكومة بالانتهاء من تطوير المطارات وتسهيل إجراءات السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة السياحة بمجلس النواب، الحكومة بالعمل على انتهاء أعمال التطوير بالمطارات، والوصول بها إلى المكانة التنافسية المناسبة بين المطارات الدولية بالمنطقة، وتحسين الخدمات المقدمة فى المطارات المصرية، وتسهيل إجراءات السفر والوصول.

كما أوصت اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادي للحكومة لعام 2022/2023 استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتأمين سلامة وأمن الطيران المدني وإنهائها في وقت يسير.

جدير بالذكر أن لجنة السياحة في اجتماعاتها بدور الانعقاد الثاني شددت على ضرورة الترويج والتسويق للصناعات البيئية والحرف اليدوية المستمدة من تراث المنطقة بالشكل الذي يساعد على التنمية المجتمعية بالمنطقة، كما أوصت بشأن ضرورة إعادة مهرجان السياحة والتسوق لإنعاش الحركة السياحية وتشجيع الصناعة المحلية، بضرورة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإعادة تنظيم مهرجانات السياحة والتسوق، والمهرجانات الفنية والثقافية، لما تمثله من أهمية في زيادة تدفقات الحركة السياحية، كما طالبت الوزارة بوضع أجندة لمهرجانات السياحة والأنشطة المصاحبة لها لتتماشي مع خطة الترويج السياحي، واستغلالها لتشجيع الصناعة المحلية ورفع شعار صنع في مصر لتحفيز حركه التجارة الداخلية.